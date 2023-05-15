Пушилин сообщил, что ВСУ активизировались по всей линии фронта

Фото: МО Украины

Украинские войска активизировались по всей линии фронта в зоне СВО, заявил в эфире телеканала «Россия 24» врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Однако, по его словам, это не похоже на полноценное контрнаступление. Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем российских сил.

Мы видим действительно активизацию по всей линии соприкосновения. Это еще не то контрнаступление, о котором очень много говорится. Мы видим, что противник пытается прощупать наши позиции, пытается вести разведку боем на каких-то участках. В целом ситуация под контролем, — сказал Пушилин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ начнется после того, как он совершит еще несколько поездок с целью добиться поставки необходимых боеприпасов. Лидер Украины подчеркнул, что Германия стала второй после США страной по объемам оказанной Киеву поддержки.

До этого советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк заявил, что украинское контрнаступление состоит из множества действий и целей и ВСУ уже осуществляют некоторые из них в Донецкой области. При этом он отметил, что бои в Артемовске (Бахмуте) являются «прелюдией» к полноценному наступлению украинской армии. По его словам, ВСУ уже перехватывают инициативу в городе. Минобороны России эту информацию не комментировало.