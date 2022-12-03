Пушилин раскритиковал глав местных администраций ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Денис Пушилин

Врио главы ДНР Денис Пушилин в ходе совещания с главами администраций населенных пунктов раскритиковал их за недостаточно оперативные действия по ремонтно-восстановительным работам и помощи жителям в преддверии зимы. В частности он заявил, что в ряде населенных пунктов не сформированы аварийные бригады и не заключены договоры на приобретение стройматериалов для граждан. Пушилин призвал чиновников сделать все необходимое в ближайшее время.

Все котельные дают тепло, но остается острой проблема порывов и гидроударов. Поэтому важна работа аварийных бригад. Они не созданы в ряде населенных пунктов. <...> Администрациям городов и районов выделены средства для приобретения стройматериалов и выдачи их населению для ремонта частных жилых домов. Донецк, Горловка, Макеевка и ряд районов не заключили договоры на их приобретение. До среды сделать обязательно! — сказал он.

Кроме того, врио главы ДНР обратил внимание на то, что местные администрации затягивают выплаты компенсаций людям, чье жилье и имущество подверглось повреждениям. А из 12 тысяч приготовленных на зиму обогревателей на руки были выданы всего лишь 150 штук. Пушилин заявил, что будет лично контролировать каждый отдельный вопрос.

Ранее Пушилин подписал указ об увольнении с военной службы мобилизованных аспирантов. Он заявил, что в республиках Донбасса сразу после начала СВО была проведена всеобщая мобилизация, в рамках которой студентов призвали на службу. Теперь ДНР — субъект РФ, поэтому справедливо, что студенты республики вернутся к учебе в своих вузах, отметил врио главы региона.