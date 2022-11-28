Пушилин подписал указ о демобилизации аспирантов

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Денис Пушилин

Врио главы ДНР Денис Пушилин подписал указ об увольнении с военной службы мобилизованных аспирантов. Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник объявили об увольнении со службы мобилизованных студентов.

Уволить с военной службы граждан, призванных на военную службы по мобилизации, получавших на момент их призыва образование соответствующего уровня впервые, обучавшихся по очной и очно-заочной формам обучения: в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, — говорится в документе, опубликованном на сайте Пушилина.

Ранее Пушилин заявил, что в республиках Донбасса сразу после начала СВО была проведена всеобщая мобилизация, в рамках которой студентов призвали на службу. Теперь ДНР — субъект РФ, поэтому справедливо, что студенты республики вернутся к учебе в своих вузах, отметил врио главы региона.

13 ноября президент России Владимир Путин поручил демобилизовать студентов ДНР и ЛНР, которых ранее призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, студенты могут вернуться к учебе.