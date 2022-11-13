Путин поручил провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР Песков: Путин поручил провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поручил демобилизовать студентов ДНР и ЛНР, которых ранее призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости. До присоединения ДНР и ЛНР к России студенты вузов этих республик были мобилизованы.

В настоящее время силы народной милиции интегрированы в Вооруженные силы РФ после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать возвращение к месту обучения, — заявил Песков.

По словам пресс-секретаря, теперь мобилизованные студенты поедут домой и продолжат обучение в вузах.

31 октября Путин заявил о завершении частичной мобилизации в России. Российский президент добавил, что из призванных 300 тысяч мобилизованных только 41 тысяча человек находится «в боевых порядках» в зоне спецоперации, остальные размещены на полигонах и в войсках, где проходит боевое слаживание.

До этого официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков заявил, что на территории России завершились мероприятия в рамках частичной мобилизации. По его словам, все плановые действия, которые связаны с призывом на военную службу, военными комиссариатами совместно с региональными властями граждан, пребывающих в запасе, были прекращены.