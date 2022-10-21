В Госдуме назвали число возвращенных домой мобилизованных Депутат ГД Картаполов: около 10 тысяч мобилизованных были возвращены домой по разным причинам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Порядка 10 тысяч мобилизованных в России граждан были возвращены домой по различным причинам, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пишет ТАСС. С момента объявления в РФ частичной мобилизации жители страны часто жаловались на ошибки и нарушения при ее проведении.

На сегодняшний день вернули по стране порядка почти 10 тысяч человек по разным причинам, — сказал парламентарий в ходе встречи с волонтерами «Единой России».

Ранее 31-летнему гражданину Казахстана, проживающему в Санкт-Петербурге, пришла повестка. Вручить ее было поручено сотруднику жилкомсервиса.

В сентябре повестку получил студент первого курса МФТИ. В ней указывалось, что мужчина должен явиться в военкомат для получения мобилизационного предписания.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что депутаты отклонили предложение освободить от мобилизации отцов, имеющих троих детей в возрасте до 18 лет или ребенка с инвалидностью. По ее словам, члены «Единой России» приняли единогласное решение не участвовать в голосовании по поправкам.