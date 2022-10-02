Гражданину Казахстана в Санкт-Петербурге вручили повестку в военкомат

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2 октября в квартире 31-летнего гражданина Казахстана Георгия зазвонил домофон. Мужчина, набравший номер его квартиры, сообщил, что ему необходимо вручить повестку, передает 47news. Казахстанец не стал его впускать, а решил сам спуститься, чтобы разобраться в ситуации, с собой он взял паспорт своей страны.

Зазвонил домофон. Я спросил, кто и что нужно. Мужчина ответил, что должен мне вручить повестку. Дверь я открывать не стал, взял свой казахстанский паспорт и спустился вниз, — цитирует издание Георгия.

Звонивший в домофон представился сотрудником жилкомсервиса Московского района.

Я показал свой паспорт, этого было достаточно. После этого он зашел в подъезд — у него еще повестки остались. Я попросил свою сфотографировать, а он сделал на ней пометку — гражданин Казахстана, — продолжил мужчина.

Издание пишет, что Георгий приехал в Санкт-Петербург в 2013-м, учился в магистратуре университета телекоммуникаций Бонч-Бруевича. Через два года получил профессию инженера, и с тех пор работает. В 2017 году получил вид на жительство. Годом ранее женился на девушке из Казахстана, она уже получила российское гражданство.

Он отметил, что когда поступил в магистратуру, всех студентов, включая его, отправили в военкомат. В здании военкомата ему сообщили, что он гражданин другой страны, поэтому он «свободен».

Первый иск об оспаривании призыва в рамках частичной мобилизации ранее был зарегистрирован судом в Петербурге. Иск подан к призывной комиссии по мобилизации и военному комиссариату Фрунзенского района. Истец не согласился с решением призывной комиссии и попросил суд признать его незаконным, отменить повестку комиссариата, а также обязать вынести решение об освобождении от призыва.