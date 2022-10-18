В Госдуме отказались предоставлять отсрочку от мобилизации многодетным

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутаты ГД отклонили предложение освободить от мобилизации многодетных отцов и отцов детей с инвалидностью, заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в своем Telegram-канале. По ее словам, члены «Единой России» приняли единогласное решение не участвовать в голосовании по поправкам. За инициативу высказались члены других думских фракций.

«Единая Россия» отказалась поддерживать наши поправки по отсрочке от мобилизации для многодетных отцов и отцов детей-инвалидов. 110 депутатов Госдумы проголосовали за поправки (КПРФ, ЛДПР, СР, «Новые люди»). Трое воздержались (ЕР). Остальные единороссы и вовсе не голосовали. <...> Законом нам не удалось закрепить освобождение от мобилизации многодетных отцов (трое и больше детей до 18 лет), отцов детей-инвалидов и единственных сыновей/дочерей, — написала Останина.

По ее словам, с предложением саботировать законопроект выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Тот заявил, что приказа Генерального штаба по мобилизации вполне достаточно.

Останина подчеркнула, что авторы законопроекта не будут отзывать его и направят на рассмотрение региональным властям. В случае поддержки инициативы она может быть вынесена на первое чтение в Госдуму.

Ранее депутаты Госдумы Сардана Авксентьева и Максим Гулин внесли на рассмотрение законопроект, предоставляющий возможность заменить военную службу при мобилизации альтернативной (АГС) для отдельных категорий граждан. В пояснительной записке к документу говорится, что нормативный акт даст гражданам соответствующее конституционное право. В перечень вошли лица с определенными убеждениями, многодетные отцы и единственные в семье кормильцы.