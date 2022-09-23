Студенту-первокурснику из Москвы пришла повестка на мобилизацию

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Повестка в военкомат

Студент первого курса МФТИ получил повестку с требованием явиться в военкомат для получения мобилизационного предписания, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По данным портала, 21 сентября он был задержан на несанкционированной антивоенной акции в центре Москвы. В отделении полиции ему и вручили повестку.

Отмечается, что из отделения полиции молодой человек был направлен в суд, где ему дали семь суток ареста. 6 октября он должен будет явиться в военкомат для уточнения личной информации и вручения мобилизационного предписания. Родные и близкие студента подчеркнули, что он не служил и не принимал участие в боевых действиях.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября. Он подчеркнул, что перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что планируется призвать около 300 тысяч человек, находящихся в запасе, это соответствует 1% имеющихся в стране ресурсов.

По данным «ОВД-Инфо» (признано объединением, выполняющим функции иностранного агента), 21 сентября в России на протестах против частичной мобилизации задержали более тысячи человек. Задержания проходили на акциях протеста в 38 городах.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что практика вручения повесток гражданам, задержанным на митингах против военной операции на Украине, не противоречит российскому законодательству.