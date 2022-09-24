Путин подписал указ, освобождающий от мобилизации некоторых студентов

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому отсрочка от мобилизации предоставляется студентам, учащимся очно и очно-заочно впервые на этом уровне образования. Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые, — говорится в тексте документа.

В Минобороны ранее сообщили, что россияне, состоящие на воинском учёте по месту жительства и проходящие первичное обучение в российских вузах на очных или вечерних (очно-заочных) отделениях, на службу в рамках частичной мобилизации привлекаться не будут. А вот студенты-заочники могут быть призваны в рамках частичной мобилизации по решению призывной комиссии.