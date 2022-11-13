Мобилизацию школьника из ДНР проверит Генпрокуратура Пушилин: Генпрокуратура проверит мобилизацию школьника из ДНР

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

С фронта вернулся 18-летний школьник из Донецкой Народной Республики Никита Гладких, сообщил в своем Telegram-канал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, в начале специальной военной операции молодому человеку уже было 18 лет. Однако Гладких был школьником и имел полное право продолжать учиться. Факт его мобилизации проверит Генпрокуратура.

Вместо этого он оказался в расположении действующей военной части под Херсоном, откуда мы его и забрали. В настоящий момент проверку обстоятельств дела проводит Генеральная прокуратура. Подобные факты, допущенные во время мобилизации, являются преступными, — заметил Пушилин.

Он добавил, что Гладких намерен поступать в Донбасскую национальную академию строительства и архитектуры. Молодому человеку будут предоставлены льготные условия.

В воскресенье, 13 ноября, президент России Владимир Путин поручил демобилизовать студентов ДНР и ЛНР, которых ранее призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что студенты смогут вернуться к учебе.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что порядка 10 тысяч мобилизованных в России граждан были возвращены домой по различным причинам.