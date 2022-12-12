Пушилин: Марьинка на 70% находится под контролем союзных сил

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Населенный пункт Марьинка, расположенный на территории ДНР, к настоящему моменту на 70% находится под контролем союзных сил. Об этом в разговоре с журналистами телеканала «Россия 24» сообщил временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин. Он подчеркнул, что внутри НП в настоящее время идут бои.

Непосредственно внутри самой Марьинки бои. Марьинка где-то уже на порядка 70% находится под контролем наших подразделений, — заметил врио главы ДНР.

Бои, добавил Пушилин, боевые действия ведутся в жилой застройке. Марьинское направление прежде политик называл одним из самых важных. Как говорил врио главы ДНР, позиции и укрепрайоны Вооруженных сил Украины есть в Марьинке. Однако союзные силы постепенно берут город под контроль.

Как стало известно ранее, российские войска продвигаются вперед по всей линии соприкосновения в Донбассе, рассказал врио главы Донецкой Народной Республики. Он добавил, что где-то военные продвигаются на 100–200 метров, а где-то на 10–20. В настоящее время ожесточенные бои идут за город Артемовск, который находится под контролем украинских военных.

Артемовск является для солдат ВСУ важным транспортным узлом снабжения, а через город проходит сеть автомобильных и железных дорог.