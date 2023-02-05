Пушилин и Кириенко осмотрели центр беспилотных систем в ДНР Пушилин и Кириенко посмотрели, как учат бойцов в центре беспилотных систем в ДНР

Фото: Ronen Tivony/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Врио главы ДНР Денис Пушилин и первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко осмотрели Республиканский центр беспилотных систем имени Героя России и ДНР Владимира Жоги. Как написал Пушилин у себя в Telegram-канале, вместе они ознакомились, чему и в каких условиях учат бойцов.

Совместно с Сергеем Кириенко в сопровождении командира «Спарты» Артема Жоги и начальника центра, офицера c позывным Инок, ознакомились, чему и в каких условиях учат бойцов, — написал Пушилин.

Он также добавил, что в центре помимо курсов подготовки операторов БПЛА, идут специальные курсы пулеметчиков и специалистов по тактической медицине. Подготовку в нем прошли уже несколько тысяч бойцов.

Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили, что в ближайшие месяцы в России начнется серийное производство новейших средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и устройств для отражения атак беспилотников. Сейчас новые образцы военной техники проходят предварительные испытания. Кроме того, в компании подчеркнули, что сейчас наращиваются темпы и объемы производства вооружений, военной и специальной техники. Речь идет в том числе о вертолетах, истребителях, бомбардировщиках, ракетоносцах, учебно-боевых самолетах, танках, артиллерийских установках, самоходных минометах, огнеметных системах и комплексах разведки.