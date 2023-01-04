В России начнут производить новейшие средства борьбы с беспилотниками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшие месяцы в России начнется серийное производство новейших средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и устройств для отражения атак беспилотников, сообщила пресс-служба компании Ростех в Telegram. Сейчас новые образцы военной техники проходят предварительные испытания.

В течение одного-двух месяцев планируется завершить госиспытания и перейти к серийному производству принципиально нового поколения авиационных и наземных средств РЭБ и борьбы с БПЛА, — говорится в сообщении Ростеха.

Кроме того, в компании подчеркнули, что сейчас наращиваются темпы и объемы производства вооружений, военной и специальной техники. Речь идет в том числе о вертолетах, истребителях, бомбардировщиках, ракетоносцах, учебно-боевых самолетах, танках, артиллерийских установках, самоходных минометах, огнеметных системах и комплексах разведки. Предприятия Ростеха передают Минобороны стрелковое оружие и боеприпасы к нему, беспилотники и переносные ПЗРК.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российское высокоточное оружие, робототехника и боевые комплексы на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а также значительно превосходят их по тактико-техническим характеристикам. По его словам, многие образцы отечественного арсенала будут определять завтрашний день вооруженных сил. Глава государства отметил, что во всем мире российские вооружения ценятся среди военных профессионалов «за надежность, качество и главное — высокую эффективность».