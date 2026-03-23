Пугающая находка на остановке обернулась приездом группы ОМОН «Сибирь»

В новосибирском рабочем поселке Линево местный житель сообщил, что обнаружил гранату рядом с автобусной остановкой, передает пресс-служба регионального управления Росгвардии. Выехавшая на место группа разминирования ОМОН «Сибирь» выяснила, что находка оказалась муляжом гранаты Ф-1.

Специалисты Росгвардии обследовали находку и идентифицировали ее как макет гранаты Ф-1, не представляющий опасности для окружающих. Найденный предмет был передан сотрудникам полиции для проведения дальнейших следственных действий, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае произошел взрыв, его устроил мужчина из Охотского округа. По данным следствия, 40-летний мужчина, приехавший к сестре в гости, вступил в конфликт с тремя случайными прохожими и бросил в них боевую гранату. Никто из людей не пострадал, однако взрывной волной посекло три припаркованных рядом автомобиля.