«Птицы начали токовать»: биолог заявил, что в Петербург пришла весна

Около недели назад в Санкт-Петербурге начали токовать тетерева, это говорит о наступлении весны в Северной столице, считает биолог Павел Глазков. Он также указал, что дятлы уже начали стучать по деревьям в поиске самки для спаривания, пишут «Невские новости».

Всё, процесс запущен. Птицы, которые ведут оседлый образ жизни — глухари, тетерева, они уже начали токовать. Уже дятлы начинают издавать барабанную дробь — это они не личинок ищут, а именно поют брачную песню. Всё, весна! — подчеркнул Глазков.

По его словам, вороны уже давно разбились на пары, а совы только сейчас начинают создавать семьи. Биолог подчеркнул, что эти хищные пернатые одними из первых высиживают свои яйца. Глазков также объяснил, почему холодная погода в марте не стала препятствием для начала брачного сезона. По его словам, наибольшую роль в этом вопросе играет не температура воздуха, а длительность солнечного дня.

Ранее орнитолог Вадим Мишин заявил, что первые перелётные птицы вернутся в Москву уже в середине марта. Сначала прилетят грачи и жаворонки, за ними последуют канюки и трясогузки. Массовая миграция птиц из южных регионов начнётся в апреле.