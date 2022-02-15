Орнитолог рассказал, когда в Москву вернутся перелётные птицы

Первые перелётные птицы вернутся в Москву уже в середине марта, заявил руководитель АНО «Орнитарий» Вадим Мишин. Сначала прилетят грачи и жаворонки, за ними последуют канюки и трясогузки. Массовая миграция птиц из южных регионов начнётся в апреле, пишет «РИАМО».

Первыми к нам прилетают грачи, жаворонки. Они и прилетают первыми, и практически последними улетают. А также возвращаются канюк и трясогузки — тоже очень рано. И где-то в середине марта вся эта публика будет появляться, — заявил Мишин.

По его словам, позднее всех в Москву вернутся для гнездования стрижи и кукушки: они появятся в столице в последних числах мая. При этом он уточнил, что некоторые перелётные птицы остаются в Москве зимовать. В частности, орнитолог выделил дроздов и некоторые виды скворцов, а также крякву и серую утку. Мишин считает, что городская среда изменила их повадки.

Это перелётные птицы, они должны улетать на юг. Но пока есть открытые водоёмы и прокорм, которым мы сами их обеспечиваем, они остаются. Есть ещё и другие виды птиц, которые остаются на зиму. Например, некоторые виды скворцов, — резюмировал орнитолог.

Ранее на Камчатке открыли первый в мире центр по реинтродукции и сохранению редких видов птиц хищных пород. В центр будут перевезены 84 особи, а первое поколение птенцов должно появиться уже весной текущего года. Орнитологическая площадка находится на территории Мильковского района Камчатского края. Общая площадь центра составит до 300 гектаров.