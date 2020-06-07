Псковский оперштаб предупредил о требующих оплатить штраф мошенниках

https://static.news.ru/photo/a9caa5d4-a8cc-11ea-bc0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оперативный штаб Псковской области по борьбе с распространением COVID-19 предупредил жителей региона о мошенниках, которые рассылают СМС-сообщения с просьбой оплатить штраф за нарушение карантина, угрожая при этом уголовным делом.

Предупреждение псковского оперштаба размещено на портале стопкоронавирус.псков.рф. Приводится образец мошеннического сообщения, в котором злоумышленники ссылаются на данные геолокации, якобы свидетельствующие о нарушении карантинных ограничений, и предлагают перевести 3 тысячи рублей на указанный номер через терминал сотовой связи.

В случае неоплаты в течение 24 часов против вас будет возбуждено уголовное дело, — пугают мошенники.

За время пандемии в Псковской области выявлено 1269 случаев коронавирусной инфекции, 37 из них — за последние сутки. 12 человек скончались от COVID-19. В регионе действуют ограничения на передвижение и ряд других, к первому этапу смягчения ограничительных мер область ещё не приступала.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников пригрозил штрафовать родителей, чьи дети будут замечены на игровых площадках, передавал NEWS.ru.