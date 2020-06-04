Глава Псковской области пригрозил родителям штрафами за детей на площадках

https://static.news.ru/photo/9f52ae2c-a65a-11ea-917c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция с 4 июня начнёт штрафовать жителей Псковской области, чьи дети будут замечены на игровых площадках в нарушение введённых в связи с коронавирусом ограничений. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников.

По его словам, местные власти делают всё возможное для минимизации существующих ограничений. Однако из-за тех жителей, которые их не соблюдают, страдает остальное население области и её экономика.

Из-за этого мы не можем открыть торговые центры, мы не можем полноценно запустить туристическую сферу. Это наносит урон экономике региона, сильно сужает возможности нашего бюджета, поэтому с сегодняшнего дня полиция будет составлять протоколы и выписывать штрафы таким родителям без предупреждения, — цитирует Ведерникова РИА Новости.

В настоящее время детям в Псковской области разрешено гулять без сопровождения родителей в дневное время. Однако им запрещено собираться компаниями более двух человек и заходить на детские площадки.

В регионе выявлено 1,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами заболевания стали 10 человек, выздоровели 417.

В России, согласно последним данным, выявлено 441,1 тысячи случаев заражения. Выздоровели 204,6 тысячи человек, 5,3 тысячи умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что Ведерников предлагал перенести весенний призыв в армию на июнь. Свою инициативу он объяснял необходимостью обезопасить призывников в условиях пандемии коронавируса.