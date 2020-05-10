Пропуска для выхода из дома отменили в Татарстане

https://static.news.ru/photo/07120594-9300-11ea-af6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Татарстана отменили пропуска для выхода из дома в режим самоизоляции. Такой режим действует в республике с апреля.

Жители могли получить пропуска от работодателя, а также пропуска, которые позволяют посещать суды, кладбища, банки, почту. Постановление кабмина отменяет эту меру, самоизоляция теперь носит рекомендательный характер, пишет ТАСС.

Однако под запретом в регионе остаются массовые мероприятия, работа кинотеатров, культурно-досуговых центров, спортивных учреждений, ресторанов, кафе и ряда других. При этом с 12 мая в Татарстане вводится перчаточно-масочный режим и по-прежнему ограничиваются перевозки пассажиров и багажа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мужчина 1938 года рождения, заражённый коронавирусом, скончался в Татарстане, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова. По её словам, это уже пятый подтверждённый случай смерти заболевшего COVID-19.