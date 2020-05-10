Пропуска для выхода из дома отменили в Татарстане

Власти Татарстана отменили пропуска для выхода из дома в режим самоизоляции. Такой режим действует в республике с апреля.
Жители могли получить пропуска от работодателя, а также пропуска, которые позволяют посещать суды, кладбища, банки, почту. Постановление кабмина отменяет эту меру, самоизоляция теперь носит рекомендательный характер,
Однако под запретом в регионе остаются массовые мероприятия, работа кинотеатров, культурно-досуговых центров, спортивных учреждений, ресторанов, кафе и ряда других. При этом с 12 мая в Татарстане вводится перчаточно-масочный режим и по-прежнему ограничиваются перевозки пассажиров и багажа.
Ранее NEWS.ru сообщал, что мужчина 1938 года рождения, заражённый коронавирусом, скончался в Татарстане, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова. По её словам, это уже пятый подтверждённый случай смерти заболевшего COVID-19.
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