Пропавшее такси нашли вместе с изувеченным телом водителя «78»: в Ленобласти нашли пропавшее такси с телом водителя в салоне

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Автомобиль такси Lada Largus, пропавший в понедельник, 18 марта, обнаружили в СНТ «Урожай» деревни Гостицы Сланцевского района Ленинградской области вместе с изувеченным телом водителя внутри, сообщает 78.ru. Согласно его информации, труп мужчины находился на водительском сиденье, на нем были многочисленные раны.

Как уточнил источник, на теле 64-летнего таксиста обнаружили колото-резаные раны в области груди, шеи и рук. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Позднее в тот же день правоохранительные органы задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 23-летний безработный мужчина, который также является фигурантом дела о краже. Его нашли в собственной квартире на Молодежном проспекте в городе Сланцы.

Ранее СМИ сообщали, что в Рязанской области местного жителя задержали по подозрению в убийстве собутыльника. Тело убитого с телесными повреждениями обнаружили в подвале жилого дома на улице 3-и Бутырки в Рязани.

До этого прокуратура Москвы сообщала об убийстве 64-летнего мужчины в хостеле на севере города. По подозрению в совершении преступления задержан его 49-летний знакомый. Предполагается, что он нанес потерпевшему телесные повреждения во время ссоры.