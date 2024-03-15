Жителя Рязанской области заподозрили в убийстве собутыльника

Фото: СУ СК России по Рязанской области

Жителя Шиловского района Рязанской области задержали по подозрению в убийстве собутыльника, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Рязанской области. Труп убитого с телесными повреждениями был найден в подвале жилого дома на улице 3-и Бутырки в Рязани 24 февраля 2024 года.

Как уточняет издание, тело было направлено в морг. Во время экспертизы было установлено, что мужчина погиб из-за механической асфиксии. Главным подозреваемым стал ранее судимый знакомый погибшего.

По предварительной информации, во время распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт. По версии следствия, в ходе ссоры задержанный задушил знакомого, а тело спрятал в подвале. Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Полиция Крыма ранее задержала местного жителя по подозрению в убийстве собственной сестры. По версии следствия, 15 февраля мужчина, будучи пьяным, поссорился с женщиной и решил ей отомстить. Он схватил канистру с бензином и облил им сестру прямо в доме, затем поджег горючую жидкость. Пострадавшая получила обширные ожоги и вскоре после этого скончалась. Возбуждено уголовное дело.