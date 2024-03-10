В московском хостеле убили мужчину

Фото: t.me/moscowproc

На севере Москвы в хостеле в ночь на 10 марта убили 64-летнего мужчину, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы. По подозрению в убийстве задержан 49-летний знакомый мужчины.

Ночью в хостеле на ул. Новая Башиловка обнаружено тело 64-летнего мужчины с телесными повреждениями, — сообщили в прокуратуре.

По предварительной информации, телесные повреждения потерпевшему причинил его знакомый в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений. Фигурант установлен и доставлен в правоохранительные органы.

В феврале труп мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в другом московском хостеле. ЧП произошло на проспекте Андропова.

В декабре мужчина в Москве убил двух девушек, которых по очереди вызывал в гостиницы для оказания ему интимных услуг. Предполагается, что мужчина убивал девушек, поскольку они смеялись над ним из-за половой дисфункции. Юрист Илья Русяев рассказал, что подозреваемый в убийстве двух москвичек может быть приговорен на срок вплоть до пожизненного лишения свободы. До этого мужчина уже отбывал срок за убийство двух женщин, оказывавших интимные услуги.