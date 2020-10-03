Прокуратура проверяет аэропорты на соблюдение масочного режима

https://static.news.ru/photo/5c24cee6-0555-11eb-b380-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Транспортная прокуратура проводит проверку в международных аэропортах Челябинска и Магнитогорска в связи с несоблюдением посетителями и сотрудниками масочного режима. На нарушения прокуроры обратили внимание после мониторинга публикаций в СМИ. Кроме того, видеофиксация подтвердила «беспрепятственное прохождение посетителей в здание аэропорта без масок», меры профилактики не соблюдали и работники организаций, осуществляющих там предпринимательскую деятельность.
По факту несоблюдения режима ограничительных мероприятий в период распространения COVID-19 Челябинской и Карталинской транспортными прокуратурами совместно с привлечением специалистов Роспотребнадзора проводится проверка, — цитирует РИА Новости сообщение Уральской транспортной прокуратуры.
В Челябинской области режим повышенной готовности продлён до 18 октября.
Как писал NEWS.ru, в ночном клубе Gipsy в центре Москвы специалисты столичного управления Роспотребнадзора выявили ряд нарушений мер, предписанных для профилактики коронавируса. По словам главного специалиста-эксперта ведомства Шамиля Мустафаева, заведению может грозить штраф до 500 тысяч рублей или закрытие на 90 суток. В частности, специалисты управления установили нарушение социального дистанцирования, порядка проведения дезинфекционных мероприятий, в том числе дезинфекции помещений, поверхностей и воздуха.