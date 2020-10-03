Прокуратура проверяет аэропорты на соблюдение масочного режима

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За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 2884 жителей столицы, 896 из них были госпитализированы. Всего в Москве с начала пандемии диагноз COVID-19 подтвердился у 300 613 человек.

По состоянию на 3 октября коронавирус в Москве выявили у 300 613 человек (+2884 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. За прошедшие сутки после прохождения лечения из московских больниц...