https://static.news.ru/photo/cd17bc52-ccea-11e9-97e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Межведомственные совещания, на которых обсуждалась процедура помилования, прошли в федеральных округах России.

Во встречах приняли участие представители региональных властей, прокуратуры, МВД, ФСБ, ФССП, ФСИН, говорится в сообщении на сайте президента России.

На мероприятиях обсуждались предложения по совершенствованию действующей в настоящее время в стране процедуры рассмотрения ходатайств о помиловании. Также говорилось о том, как правильно готовить соответствующие документы.

Как ранее писал News.ru, президент России Владимир Путин пока не сформулировал свою позицию по объявлению амнистии в честь Победы в Великой Отечественной войне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что никаких решений по этому вопросу ещё не принималось.