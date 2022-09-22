Прискакавший на коне на работу депутат поддержал акцию День без автомобиля Прискакавший на коне на работу депутат ЛДПР Федяев поддержал акцию День без автомобиля

Фото: t.me/fedyaev_evgenij

Глава фракции ЛДПР в Ростовской области Евгений Федяев

Глава фракции ЛДПР в Ростовской области Евгений Федяев прискакал на работу на коне. Сидя в седле, депутат записал видеообращение и дал совет своим коллегам, в котором говорится, что если хочется «быть на коне — надо быть на коне». В СМИ ролик сравнили с известной рекламой мужского дезодоранта. Сам Федеев объяснил, что хотел таким образом поддержать акцию Всемирного дня без автомобиля, сообщила «Газета.Ru».

По словам парламентария, идея с лошадью к нему пришла случайно и никак не связана с известной рекламой дезодоранта.

Идея пришла спонтанно. Никак не связана с рекламой дезодоранта. Я приехал [на работу] рано утром — в 7:30, коллеги еще сладко спали скорее всего. Вечером поеду на общественном транспорте, конь мой будет на ужине. Вообще надо помнить свои корни. Я сам вырос в деревне, поэтому здорово было вспомнить, как в детстве катались на лошадях, — сказал чиновник.

По словам депутата, он хотел таким образом поддержать акцию Всемирного дня без автомобиля. Видеоролик, где чиновник сидит верхом на коне у здания администрации Ростовской области, был опубликован на его личной страничке в соцсети.

Исследовательский холдинг «Ромир» ранее провёл опрос среди автовладельцев ко Всемирному дню без автомобиля, который отмечается 22 сентября. Результаты показали, что отказаться от машины в этот день намерены не более 35% участников опроса.