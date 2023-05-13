Приграничный регион России попал под артиллерийский обстрел ВСУ Гладков: село Муром попало под артиллерийский обстрел ВСУ

Фото: МО Украины

Ночью под артиллерийский обстрел Вооруженных сил Украины попало село Муром Шебекинского городского округа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

Ночью под обстрел попало село Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших нет, — сообщил Гладков.

Он добавил, что снаряд ствольной артиллерии прилетел во двор частного жилого домовладения. В результате обстрела оказались посечены фасад и кровля, а также были выбиты окна в доме, а хозпостройка разрушена полностью. Специалисты продолжают подворный обход.

Ранее Гладков едва не попал под обстрел ВСУ при выезде из Шебекино. В пресс-службе главы региона рассказали, что он не пострадал. По словам самого Гладкова, в результате атаки осколочное ранение в голову получил житель Шебекино. Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщал, что он скончался по пути в больницу.

12 мая Вооруженные силы Украины обстреляли село Пороз Грайворонского городского округа. Никто из жителей населенного пункта не пострадал, повреждения получили два дома. Также повреждены крыша хозпостройки и стекло автомобиля.