Пригожин: под контролем ВСУ в Артёмовске осталось 2,9 квадратных километра

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Телеграм-канал пресс-службы бизнесмена Евгения Пригожина, чье имя связывают с ЧВК «Вагнер», объявил о продвижении бойцов частной военной компании на 230 метров в Артемовске. По его словам, под контролем ВСУ остаются 2,9 квадратных километра.

Сегодня подразделения «Вагнер» продвинулись вперед до 230 метров на различных направлениях и заняли 58 тысяч квадратных метров. Под контролем противника в Артемовске остается площадь 2,9 квадратных километра, — заявил Пригожин.

Артемовск находится к северу от крупного города Горловки. Город является важным транспортным узлом для снабжения украинской военной группировки в Донбассе. Около города уже несколько месяцев происходят напряженные боевые действия.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что иностранные наемники заранее покидают свои позиции при приближении подразделений частной военной компании. По словам вагнеровца, «солдаты удачи» сразу «снимаются» и уходят, как только линия фронта подходит ближе 400–500 метров, в то время как регулярная украинская армия получает от командования приказы «стоять насмерть».

По словам бойцов ЧВК «Вагнер», линия фронта приближается к западным окраинам города, для полного контроля над Артемовском чевэкашникам осталось преодолеть около 1,5 километра через городскую застройку.