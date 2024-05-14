Приехавшего в отпуск участника СВО зарезали во время сна в автосервисе В Чите мужчина зарезал уснувшего в автосервисе участника СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Убитым 11 мая на СТО в Чите оказался участник СВО, который вернулся в родной город в отпуск, сообщает Lenta75.ru со ссылкой на родственницу погибшего. 55-летний знакомый зарезал мужчину, пока тот спал на территории автосервиса.

Он ушел на СВО добровольцем. Продлевал контракт после его окончания. Домой приехал в отпуск. Хотел вернуться в зону боевых действий в ближайшее время, — рассказала родственница.

Убийца пытался расчленить труп бойца, но его на месте преступления застигли другие сотрудники СТО. Известно, что подозреваемый ранее уже был судим за преступление против личности. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее жительница Свердловской области убила участника спецоперации, который отказался покупать ей подарок. Перед этим женщина распивала спиртные напитки с военным. Погибший находился в отпуске, а в день трагедии отдыхал вместе с 36-летней женщиной в одном из общежитий Екатеринбурга. После удара ножом мужчина успел выбежать на лестничную клетку, однако приятельница догнала его и нанесла еще несколько ударов ножом, от чего пострадавший скончался на месте.