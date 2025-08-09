Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 10:07

Приехавшая на вызов бригада медиков в ДНР попала под минометный обстрел

ВСУ расстреляли из миномета бригаду медиков в Константиновке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минометчики ВСУ обстреляли автомобиль бригады скорой помощи в Константиновке, передает ТАСС со ссылкой на слова военного эксперта Игоря Кимаковского. Ранения получил водитель, а одного медика спасти не удалось. По его словам, машина прибыла в частный сектор по вызову, где до этого уже разорвались несколько минометных снарядов. В результате ранение получила местная жительница.

После минометного удара по жилым домам в районе школы № 27 во время оказания помощи гражданскому населению погибла медик, ранены водитель и женщина, получившая контузию при предыдущем обстреле. Оба удара были нанесены со стороны Дружковки, — отметил Кимаковский.

Он уточнил, что второй обстрел был прицельным. Мина попала прямо в автомобиль медиков, пытавшихся покинуть опасный район. На месте удара местные жители обнаружили осколки мин, произведенных в странах НАТО.

Ранее Кимаковский заявил, что украинские войска усилили обстрелы Константиновки. Он отметил, что противник стремится запугать мирное население. По его словам, удары наносятся из минометов, артиллерии и РСЗО с применением иностранных боеприпасов. Огонь ведется в основном с территории Дружковки и близлежащих населенных пунктов.

ДНР
Украина
скорая помощь
медики
обстрелы
