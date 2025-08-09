Военэксперт указал на особенность недавних обстрелов ВСУ Константиновки Военэксперт Кимаковский: ВСУ стреляют по Константиновке для устрашения

Украинские войска начали интенсивные обстрелы Константиновки в ДНР, сообщил ТАСС военный эксперт Игорь Кимаковский. По его словам, цель противника — запугать жителей.

Город интенсивно обстреливают из минометов, артиллерии и РСЗО. Главная особенность — использование иностранных боеприпасов при таких ударах, которые наносятся в основном из Дружковки и ее окрестностей, — сказал Кимаковский.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что решение о будущем Константиновки в ДНР будет принято в конце августа. Об этом свидетельствует активизация событий на линии фронта. Дандыкин отметил, что события указывают на более интенсивное движение в направлении ДНР, особенно в районах Константиновки, Дружковки, Славянска и Краматорска.

Военный корреспондент Евгений Поддубный в свою очередь информировал, что российские войска окружили подразделения ВСУ на южных подступах к населенному пункту Константиновка в ДНР, котел ВС РФ замыкается сразу с трех сторон. Оборонное ведомство эти данные не комментировало.

До этого военнослужащий отметил, что ВСУ использовали поврежденную натовскую технику как заграждение при обороне Александро-Калиново. Машины заминировали и специально оставили на пути к населенному пункту. Украинские войска пытались замаскировать ловушку, имитируя боеготовность подбитой техники.