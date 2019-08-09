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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что 45 тысяч человек признаны пострадавшими в результате наводнения в регионе. 450 домов не подлежат восстановлению.

У нас огромное количество дел находилось в судах, и такого количества судебных решений не было никогда, — сказал Левченко. Он отметил, что 23 тысячи человек за частичную утрату имущества получили...