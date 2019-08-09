https://static.news.ru/photo/4f6aa720-bc18-11e9-83b6-fa163e074e61_660.jpgФото: EMERCOM of Russia/Global Look Press
Правительство РФ выделило Амурской области около 600 млн рублей из резервного фонда для оказания помощи пострадавшим от паводка.
Правительству Амурской области выделены бюджетные средства из резервного фонда в размере до 600 млн рублей на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки пострадавших граждан, — сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Как писал News.ru, губернатор Амурской области Василий Орлов поручил ускорить выплату пострадавшим от паводка. Он призвал выплатить компенсации в первую очередь семьям с несовершеннолетними детьми. Также Министерство социальной защиты должно помочь пострадавшим собрать необходимый перечень документов. Ранее власти региона решили выплатить по 10 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего из семей, пострадавших от паводка. Выплаты тормозит отсутствие на руках у них свидетельств о рождении детей.