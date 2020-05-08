Празднование Дня Победы стартовало на Камчатке с поднятия флага РФ

Празднование Дня Победы в России началось с Камчатки. Там в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне подняли государственные флаги и флаги расцвечивания на кораблях ОКВС и атомных подводных крейсерах.
Также был проведён вынос боевых знамён частей и соединений, личный состав прошёл торжественным маршем в пунктах дислокации,
На кораблях Камчатской флотилии у мысов Маячный и Безымянный в это время возложат венки на воду. Жителей Петропавловска-Камчатского ждёт воздушный парад: в небе пролетят сверхзвуковые истребители МиГ-31и противолодочные самолёты Ил-38Н. Затем боевые машины отправятся в Магадан, где пролетят над столицей Колымы.
Праздничная программа продолжится акцией «Бессмертный полк», которая пройдёт в необычном формате: горожанам предложено выставить в окнах портреты своих героев. Под окнами ветеранов пройдут концерты «фронтовых бригад», которые исполнят песни военных лет. Завершится День Победы праздничным салютом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 75-я годовщина Великой Победы, к которой в России начали готовиться ещё осенью 2019 года, пройдёт, но не так, как было запланировано. Из традиционных мероприятий — военные самолёты в небе над крупными городами и возложение цветов к Вечному огню главой государства.
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