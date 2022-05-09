Празднование Дня Победы началось в Петропавловске-Камчатском

Фото Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Празднование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне началось в Петропавловске-Камчатском. В торжественном параде по главной площади краевой столицы прошли 1,2 тыс. человек, пишет ТАСС.

В параде приняли участие сводные роты военнослужащих, погрануправления ФСБ по Восточному Арктическому району, сотрудники МВД, МЧС, курсанты военно-учебного центра при Камчатском государственном техническом университете, юнармейцы, кадеты.

Особенностью парада стала рота женщин-военных из управления войск и сил на северо-востоке России и подчинённых частей. Они впервые участвовали в параде 9 мая. Сопровождали участников парада 20 единиц военной техники.

Погоду в праздничный день немного испортил подошедший к берегам полуострова циклон. Несмотря на это, праздник в городе продолжат концерты, мастер-классы, театрализованные представления, выставка военной техники. В 22:00 по местному времени в городе прозвучит праздничный салют.

Ранее сообщалось, что салюты в День Победы прозвучат в девяти городах-героях России. а также в местах дислокации штабов военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. Соответствующий приказ подписал министр обороны Сергей Шойгу.