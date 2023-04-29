Пожилая учительница упала в ливневку и погибла Lenta.ru: в Ростове-на-Дону 80-летняя учительница упала в ливневку и погибла

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Lenta.ru сообщает, что в Ростове-на-Дону 80-летняя учительница погибла после падения в ливневую канализацию, которую местные власти не чистили на протяжении многих лет. По информации издания, ливневку почистили только после случившегося.

Женщина половину жизни проработала преподавателем английского языка в ростовской школе, в день трагедии она возвращалась домой во время дождя, поток воды сбил пенсионерку с ног и унес под плиту, сообщает Lenta.ru.

По словам местных жителей, за последние 15 лет коммунальные службы приезжали чистить ливневку всего пару раз.

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