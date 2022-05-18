Пенсионерка погибла от удара током при попытке потушить пожар

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионерка погибла, предположительно, от удара током при попытке потушить пожар в частном доме в Лужском районе Ленинградской области, сообщают «Невские Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Помещение загорелось в ночь на 18 мая, предварительная причина — возгорание проводки.

Жившие в доме супруги попросили соседей вызвать спасателей, а затем женщина вернулась и попыталась потушить огонь водой из вёдер. Муж застал её лежащей на земле и попытался оттащить, но его ударило током. Точную причину гибели пенсионерки ещё не установили.

В октябре 2021 года мужчина погиб от удара током во время отдыха в сауне в Новосибирске. Он попытался окунуться в бассейн-джакузи, схватился за лестницу и получил смертельный разряд. Посетители рассказали, что помещение осмотрел независимый электрик и нашёл оголённые провода. Самого мужчину словно приклеило к лестнице.

До этого, в сентябре, под Екатеринбургом нашли мёртвым сбежавшего солдата-срочника, который, вероятно, тоже скончался из-за удара током. По словам представителей пресс-службы Центрального военного округа, он пытался залезть на опору линии электропередачи. Тело обнаружили в лесном массиве недалеко от места прохождения службы.