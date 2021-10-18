Пожарные в Екатеринбурге рассказали о сложностях тушения тлеющих торфяников

Торфяники возле Екатеринбурга тлеют на глубине до 5 метров без доступа кислорода, к тому же очаги разбросаны на местности, так что приходится тянуть специальные шланги, вода в которых замерзает по ночам. Об этом рассказали местные пожарные в беседе с «КП-Екатеринбург».

Он не горит, а тлеет без доступа кислорода. Причем процессы идут внутри, на глубине до 5 метров. Торф нагревается и начинает тлеть. И эти очаги надо проливать, а они раскиданы по местности. Нужно тянуть рукава пожарные, а в них иногда вода замерзает в лед, и приходится пробивать, — признались пожарные в Екатеринбурге.

Жители Екатеринбурга уже неделю страдают от дыма тлеющих торфяников, несмотря на то, что на месте круглосуточно работают 292 человека. Общая протяжённость пожара составляет примерно 5,5 километров, со стихией борются сотрудники Авиалесоохраны и пожарные ГУ МЧС России по Свердловской области. Сейчас для тушения торфяников были сформированы два искусственных водоёма.

За прошедшие сутки ликвидировано 10 очагов торфяного пожара, продолжают действовать 17 очагов. За сутки сформирован искусственный водоем, итого в близости от места пожара подготовлены два водоёма общей ёмкостью около 180 кубических метров, — сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

Ранее стало известно, что основной причиной тления торфяников в Екатеринбурге сотрудники МЧС считают поджог. 15 октября из-за сильного смога в городе был введён режим ЧС.