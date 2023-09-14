Пожарная машина смяла семь легковушек в Хабаровске

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Пожарная машина смяла семь легковых автомобилей в Хабаровске, сообщает Telegram-канал Amur Mash. Пострадали четыре сотрудника МЧС, а также водитель одной из легковушек. Их госпитализировали, на месте работают экстренные службы.

На пересечении Дикопольцева и Уссурийского бульвара седан не пропустил пожарную машину, в результате чего он повалился набок и придавил несколько машин. Пострадавшие получили различные травмы, в том числе черепно-мозговую, а также перелом ребра.

Ранее в Среднеахтубинском районе Волгоградской области маршрутное такси столкнулось с грузовиком КамАЗ, после чего микроавтобус опрокинулся. Движение на трассе было затруднено. Количество пострадавших уточняется, на месте работают экстренные службы.

До этого стало известно, что трое детей и девять взрослых ранее получили травмы в результате столкновения «Газели» и грузового автомобиля на трассе М-4 «Дон». Десять пострадавших были доставлены в больницу.

В начале сентября фура врезалась в группу велосипедистов-подростков и сопровождающую машину на трассе «Скандинавия» перед поселком Огоньки в Ленобласти. Среди погибших как минимум двое подростков, восемь человек пострадали. Позднее выяснилось, что за рулем большегруза Scania находился 31-летний уроженец Узбекистана по имени Шахбоз. Было возбуждено уголовное дело, полиция задержала подозреваемого, позднее суд арестовал его на два месяца.