Пациентов эвакуировали из горящего здания больницы в Новосибирске В Новосибирске загорелась кровля Центральной клинической больницы

Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

В Новосибирске загорелась крыша Центральной клинической больницы, расположенной на улице Пирогова в Советском районе города, на место уже прибыли пожарные, сообщили NEWS.ru в пресс-службе регионального управления МЧС. По данным областного Минздрава, все пациенты были эвакуированы, сведений о пострадавших не поступало.

Пожарные работают по повышенному рангу. По предварительной информации, все пациенты эвакуированы. Подробности уточняются. На месте работают 17 единиц техники и более 50 человек личного состава, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Очевидцы запечатлели возгорание на видео. На кадрах, предположительно, показано место пожара, видно высокий столб темно-серого дыма, поднимающийся в небо.

В Минздраве Новосибирской области сообщили, что никто не пострадал. В администрации больницы заверили, что всех пациентов эвакуировали, передает ТАСС. В экстренных службах региона уточнили, что о пожаре в больнице стало известно в 15:25 (11:25 мск). По данным Telegram-канала Baza, площадь возгорания в ЦРБ Новосибирска составила две тысячи квадратных метров, из здания были эвакуированы около 100 человек.

В ночью на 4 июня на юге Москвы загорелось помещение склада на Грайвороновской улице. Огонь охватил площадь около 300 квадратных метров, в результате возгорания строение полностью обрушилось, пожар частично перешел на соседнюю постройку.