Пожар в Татарстане унес жизни трех девочек

Фото: МЧС Республики Татарстан

В частном доме одного из районов Татарстана произошел пожар, в котором погибли трое детей и мужчина, сообщает главное управление МЧС по Татарстану. Погибли три девочки 2010, 2015 и 2017 годов рождения и мужчина 1970 года рождения.

Пестречинский район, село Новое Шигалеево. В 07:15 мск поступило сообщение о пожаре в частном доме. Пожарные подразделения прибыли на место происшествия в 07:29. Дом горел по всей площади. По предварительным данным, в доме проживали двое взрослых и четверо детей, — говорится в сообщении.

Выжили женщина и еще один ребенок, они госпитализированы. Пострадавшие на пожаре получили отравление продуктами горения и, возможно, переломы.

Рано утром 9 февраля произошел взрыв газа в пятиэтажном доме в Новосибирске. В результате обрушились два подъезда. После взрыва в доме начался пожар, его площадь составила около 300 квадратных метров. Из дома эвакуировали 50 человек. В МЧС сообщили, что спасатели после взрыва газа и последующего частичного обрушения смогли вытащить живыми 14 человек из-под завалов дома. Погибли 13 человек.