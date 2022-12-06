Площадь пожара на аэродроме под Курском достигла 500 квадратных метров

Фото: РИА Новости

Площадь пожара на аэродроме под Курском в результате удара беспилотника достигла примерно 500 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. На месте происшествия спасатели установили три боевых участка, пожарные проводят пенную атаку и обваловку нефтенакопителя. Это делается для того, чтобы огонь не перекинулся на соседние емкости.

Площадь возгорания — 500 квадратных метров, — рассказал источник агентства.

5 декабря губернатор региона Роман Сторовойт заявил, что два населенных пункта Курской области подверглись обстрелам ВСУ. По его словам, в общей сложности украинские войска выпустили более трех десятков снарядов по селам Теткино и Гуево.

В Теткино получили повреждения около 20 частных домов. Позднее в Сети появилось видео с моментом атаки БПЛА.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотники атаковали комбинат «Слава» в Брянской области. Предприятие находится в 80 км от границы РФ и Украины. По данным канала, вражеские дроны взорвались в трех метрах от резервуаров, в которых хранится дизельное топливо. Налет произошел ночью 6 декабря.

Baz​​​​​a​​ отмечала, что пожара удалось избежать из-за того, что в момент прилета БПЛА емкости с топливом были пусты.