Появилось видео с попавшим в открытый люк танка Leopard дроном «Ланцет» Военкор Астрахань: ВС РФ поразили дроном-камикадзе «Ланцет» танк Leopard под Запорожьем

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Российские военные уничтожили очередной танк немецкого производства Leopard в боях на Запорожском направлении, сообщил военкор Дмитрий Астрахань в своем Telegram-канале. Судя по видео, дрон-камикадзе «Ланцет» поразил машину прямо в башню с открытым люком.

На записи видно, что танк ВСУ укрылся среди деревьев на пересеченной местности. Камера дрона-камикадзе транслировала видео до самого момента удара. Как уточнил сам военкор, после такого ни бронемашина, ни ее экипаж не могли уцелеть.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало кадры разгрома военной техники и живой силы ВСУ под Артемовском в северной части ДНР. Представленная ведомством запись продемонстрировала, как российские артиллеристы наносят точные удары по расположениям противника. В результате украинские военные лишились нескольких десятков единиц техники.

Кроме того, Минобороны поделилось кадрами боевой работы экипажей танков Т-72 Южного военного округа в зоне проведения специальной военной операции. Военные выполняли боевые задачи с закрытых позиций. В видеоролике видно, как экипаж танка производит залп в направлении позиций Вооруженных сил Украины.