Появилось видео с места инцидента на колесе обозрения в Волгограде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате неисправности электропривода в Волгограде на колесе обозрения застряли 24 человека, 10 из которых — дети. В распоряжении ОТР появилось видео с места инцидента: спасатели прокручивали колесо вручную, чтобы спасти россиян из сложившейся ситуации. При этом чтобы вывести людей из кабинок, понадобилось использовать пожарную машину с выдвижной лестницей.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о происшествии поступило 20 июля около 22:10.

Поступило сообщение, что на территории парка ЦПКО в результате неисправности электропривода остановилось колесо обозрения, в кабинках которого находятся отдыхающие, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, служба спасения, скорая и сотрудники полиции.

На сайте парка сообщается, что колесо обозрения является самым высоким аттракционом в городе. Высота колеса составляет 50 метров, количество кабинок — 20.

Ранее сообщалось, что пожар, охвативший крышу и чердак восьмиэтажного жилого дома на юго-западе Москвы, локализован. Инцидент произошёл в доме № 40 по Ленинскому проспекту. Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров. Спасатели эвакуировали из дома около 400 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.