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16 июля 2025 в 12:20

Автомобиль эпично сгорел в Москве и попал на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Сети появилось видео, как горит машина в Москве. На опубликованных кадрах можно увидеть, как автомобиль полностью сгорел, при этом от него шел густой столб черного дыма. К концу видео несколько пожарных полностью потушили пожар.

15 июля в Нижнем Новгороде рядом с многоквартирным домом машина ушла под землю. Инцидент произошел в Советском районе на пересечении улиц Бекетова и Уссурийской. На кадрах можно увидеть, как красный автомобиль провалился сквозь дорожное полотно, а дорога вблизи жилого дома серьезно затоплена.

Ранее в Сети появились кадры взрыва КамАЗа на строительной площадке в московской Коммунарке (Новая Москва). Инцидент произошел на Скандинавском бульваре: вспыхнула и загорелась кабина грузовика, стоявшего на территории стройки. На месте работает реанимобиль. По предварительным данным, пострадал водитель КамАЗа.

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