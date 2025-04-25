Появилось видео с горящим после взрыва автомобилем в Балашихе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Появилось видео с автомобилем, который загорелся после взрыва у дома по бульвару Нестерова. На кадрах можно заметить, что машина полностью объята пламенем, а крышу у нее, судя по всему, снесло взрывной волной.

У припаркованной рядом легковушки разбиты стекла. Известно, что при взрыве погиб один человек. Его отбросило взрывной волной. Информации о пострадавших нет.

На место ЧП оперативно прибыли экстренные службы. Пожарные потушили огонь. По предварительной информации, могло сдетонировать самодельное взрывное устройство. Отмечается, что это одна из версий. Ранее сообщалось, что взрыв произошел в микрорайоне Авиаторов.

Ранее на территории «Москва-Сити» произошли три взрыва, после которых начался пожар. Около торгового центра «Афимолл Сити» загорелся автомобиль. По имеющимся данным, это случилось на парковке башни «Меркурий».

Во Владимирской области 22 апреля произошел взрыв на территории воинской части: сдетонировали снаряды. Пострадали четыре человека. Минобороны России позднее подтвердило информацию и назвало причиной нарушения требований безопасности. В связи с этим в Киржачском районе ввели режим ЧС. Оперативный штаб решил эвакуировать семь населенных пунктов и 12 дачных поселков.