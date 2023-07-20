Появилось видео разгрома ВСУ артиллерийскими ударами под Артемовском Артиллеристы ВС РФ нанесли серию ударов по расположениям ВСУ под Артемовском

Фото: МО РФ

Боевая работа расчетов ТОС-1А «Солнцепек»

Российские десантные войска нанесли серию артиллерийских ударов по подразделениям Вооруженных сил Украины в районе Артемовска в северной части ДНР, сообщает РИА Новости. На видео из зоны боевых действий можно увидеть, как ВС РФ громят противника, пытавшегося закрепиться на этом участке фронта.

Судя по видео, подразделения ВСУ разместились в лесополосе, а также у разрушенных сооружений, к которым ведет грунтовая дорога. Все позиции украинских войск были поражены.

Ранее стало известно об очередной попытке ВСУ прорвать российскую оборону на Запорожском направлении. Украинские войска активизировались в районе Работино и Вербового, что к югу от Орехова. Противник рассчитывал прорваться на участке между расположениями 291-го и 70-го полков ВС РФ. С этой целью Киев бросил в бой значительную часть западной бронетехники, в частности, немецкие танки Leopard и американские БМП M2 Bradley.

При этом военный аналитик Анатолий Матвийчук отметил, что ВСУ несут самые большие потери именно на Запорожском направлении. По его словам, Вооруженные силы России обладают всеми средствами для отражения танкового наступления ВСУ, которое началось в районе населенного пункта Работино.