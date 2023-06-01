Загоревшийся после обстрела пятиэтажный дом в Шебекино попал на видео

Фото: МО Украины

В Шебекино загорелся пятиэтажный дом после попадания снаряда, кадры пожара публикует Telegram-канал Baza. На видео видно, как крыша здания охвачена огнем. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли город снарядами ракетного комплекса «Град», загорелось здание общежития. Он также отметил, что информация о погибшем после обстрела автобуса 1 июня не соответствует действительности.

Во многих пабликах появилась информация, что есть один погибший и два пострадавших в автобусе. Информация не подтверждается ни главой округа, ни бригадой скорой помощи, которая осмотрела автобус, — он пустой, — написал Гладков.

Telegram-канал «112» сообщил, что в Шебекино под обстрел ВСУ попал пассажирский автобус. По информации канала, в салоне находились люди, которых эвакуировали из опасных зон. Минобороны России и местные власти не комментировали эту информацию.

Telegram-канал «Пепел» со ссылкой на источник сообщил, что в результате удара погиб один человек, еще несколько получили ранения. По данным «112», также украинские военные ударили по зданию общежития на улице Ленина в Шебекино.

Глава региона ранее сообщил, что два учителя сельской школы пострадали при обстреле села Новопетровка Белгородской области. По словам губернатора, пострадавшие с осколочными ранениями были направлены в центральную районную больницу.