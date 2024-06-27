Появились кадры украинского дрона в небе над российским регионом Украинский беспилотник в небе над Тверью попал на видео

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Осторожно: Тверь» опубликовал видео пролетающего в небе над регионом беспилотника. По данным канала, кадры сделаны ночью в Редкино. В Минобороны РФ ранее сообщали, что в небе над регионом за ночь было сбито четыре дрона.

Ранее в правительстве Тверской области сообщили, что беспилотный летательный аппарат сбили в Конаковском муниципальном округе. По обнародованной информации, пострадавших в результате инцидента нет. Спустя час появилась информация, что средства противовоздушной обороны сбили еще один дрон над областью.

Позже в Минобороны России заявили, что средства противовоздушной обороны за ночь сбили семь украинских беспилотников над несколькими регионами России. В частности, над территорией Тверской области поражены четыре БПЛА. Также два дрона подбили в Московской области и один — в Белгородской.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что Вооруженные силы Украины атаковали движущийся КамАЗ сельскохозяйственного предприятия, для этого они использовали FPV-дрон. По его словам, инцидент произошел на автодороге Архангельское — Муром Шебекинского городского округа. В итоге пострадал водитель. Его госпитализировали с сотрясением головного мозга, осколочными ранениями лица и ноги.