Появились кадры со сбитым «Бобром» в подмосковных Люберцах SHOT показал кадры со сбитым беспилотником «Бобер» в подмосковных Люберцах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры со сбитым украинским беспилотником «Бобер» в подмосковных Люберцах. По информации канала, фрагменты БПЛА разбросало в стороны в радиусе 1,5 км. Жертв и разрушений при падении обломков нет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник на подлете к столице. По его словам, БПЛА был замечен и сбит в подмосковных Люберцах. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

При этом Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев сообщает, что обломки сбитого беспилотника упали на участок дачного дома в Люберцах. По словам одного из свидетелей, БПЛА упал на соседний участок.

По данным сервиса «Яндекс.Расписания», утром 1 сентября в московских аэропортах Внуково и Домодедово были отменены 20 авиарейсов. Причины такого решения не уточнялись. Во Внуково задержали 15 и отменили шесть рейсов. В Домодедово не вылетели по расписанию 17 самолетов, 14 рейсов были отменены. Позднее авиасообщение в обеих воздушных гаванях было восстановлено. Причины ввода ограничений не назывались.