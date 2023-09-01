Во Внуково и Домодедово отменили ограничения на полеты

Фото: Пресс-служба аэропорта Внуково

В столичных аэропортах Внуково и Домодедово отменили ранее введенные ограничения на пролет самолетов. Как рассказали в пресс-службе Внуково, по состоянию на 7:28 авиаузел работает в штатном режиме. Уточняется, что ограничения вводились «в целях безопасности».

В целях обеспечения безопасности с 05:37 часов часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла. В 06:57 разрешены вылеты воздушных судов. В 07:28 часов все ограничения на полеты сняты. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме, — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Внуково.

В свою очередь представитель аэропорта Домодедово в беседе с РИА Новости рассказал, что ограничения на полеты вводились с 5:39 до 8:00, сейчас воздушная гавань также работает в штатном режиме.

По данным сервиса «Яндекс.Расписания», утром 1 сентября в московских аэропортах Внуково и Домодедово были отменены 20 авиарейсов. Причины такого решения не уточнялись. Во Внуково задержали 15 и отменили шесть рейсов. В Домодедово не вылетели по расписанию 17 самолетов, 14 рейсов были отменены.

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник на подлете к столице. По его словам, БПЛА был замечен и сбит в подмосковных Люберцах. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

При этом Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев сообщает, что обломки сбитого беспилотника упали на участок дачного дома в Люберцах. По словам одного из свидетелей, БПЛА упал на соседний участок.