Появились кадры с места крупного пожара в петербургской типографии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

МЧС России опубликовало видео тушения крупного пожара в типографии в Петербурге. Возгорание случилось в двухэтажном производственно-складском здании на улице Латышских Стрелков.

В настоящее время спасатели продолжают борьбу с огнем. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров, горит картонная упаковка. По данным телеканала РЕН ТВ, в результате происшествия пострадал один человек, он был доставлен в больницу с ожогами.

Ранее сообщалось, что четыре человека, включая двоих детей, погибли в результате пожара в частном доме в Пермском крае. Площадь распространения огня составила 140 кв. м. После тушения возгорания были обнаружены тела 56-летнего мужчины, женщины 53 лет, а также их внучек в возрасте пяти и семи лет. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Его расследование находится на особом контроле главы регионального управления СКР Дениса Головкина.

Также стало известно, что в подмосковном Раменском 11-летний мальчик заживо сгорел в сарае. Местные жители пытались вызволить ребенка из постройки, но им не удалось его спасти. По словам очевидцев, мальчика могли запереть его товарищи, которые также заколотили гвоздями дверь сарая.